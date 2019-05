Os ‘Groovy’ estreiam-se este sábado no FNC291, o novo bar da praia de Machico, junto ao Fórum.

O concerto especial no dia de estreia está marcado para as 22h e conta com os artistas residentes, os ‘Groovy’, ou seja, Diomar Rocha e a Marta Freitas.

‘Venha viver o Verão connosco’ é o desafio do novo espaço, nesta que é a primeira oportunidade para descontrair num ambiente calmo e ouvir ainda alguns covers de clássicos mais populares de sempre, acompanhados de bebidas frescas e petiscos.