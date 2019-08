Festa do Cinema Italiano de 12 a 15 de Setembro no Funchal

A Festa do Cinema Italiano regressa à Madeira e realiza-se no Funchal, de 12 a 15 de Setembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Além das novidades e antestreias deste ano, a festa leva ao Funchal dois clássicos contemporâneos do cinema italiano e um conjunto de documentários sobre arte do ciclo ‘A Grande Arte no Cinema’.

O programa começa, no dia 12 de Setembro, pelas 16 horas, com o filme ‘O Fantasma da Sicília’ (Sicilian Ghost Story), da dupla Antonio Piazza, Fabio Grassadonia que foi o filme de abertura da 57.ª Semana da Crítica do Festival de Cannes: Uma fábula romântica à Irmãos Grimm no mundo implacável da máfia italiana; um conto fantástico inspirado por um caso que chocou a opinião pública italiana nos anos ‘90.

No mesmo dia, às 18h30, com o documentário ‘A Basílica de São Pedro e as Basílicas Papais de Roma: uma viagem pelas quatro basílicas papais de Roma e pelos seus tesouros’. O fio narrativo é fornecido por excertos de ‘Promenades Dans Rome’ de Stendhal (1783-1842), o famoso escritor francês que visitou as quatro basílicas no início do século XIX durante o seu “Grand Tour” da Itália.

Na noite do dia 12, às 21 horas, realiza-se a sessão oficial de abertura com’ Noites Mágicas’ (Notti magiche), último filme de Paolo Virzì (’O Capital Humano, Loucamente’), que traz uma divertida história na Itália dos anos 90 onde mistura o film noir e a comédia satírica.

No segundo dia da festa, às 16 horas, o documentário ‘Mathera’ apresenta a fascinante cidade de Matera, na região Basilicata, no sul da Itália. Este tem sido o local mais representativo da vida agrícola e rural em Itália. Agora património mundial da UNESCO e Capital Europeia da Cultura 2019.

Às 18 horas, ‘Caravaggio - A Alma E O Sangue’ de Jesus Garces Lambert, é uma viagem cinematográfica emocionante pela vida, a obra e os tormentos de um dos pintores italianos mais conhecidos e amados da história: Caravaggio. Este é um dos filmes sobre arte mais visto de sempre em Itália.

Às 21 horas, a comédia ‘Mulher e Marido’ de Simone Godano explora com sensibilidade e originalidade as diferenças de género num casal muito particular.

No sábado, às 16 horas, o documentário Leonardo 500 é apresentado no âmbito da comemoração dos 500 anos da morte do génio. O filme foca-se nas implicações contemporâneas dos famosos códigos Da Vinci junto com uma série de entrevistas com os mais destacados especialistas em história, empresários e líderes de instituições, para averiguar como os métodos de estudo inovadores de Leonardo ainda influenciam a pesquisa científica de hoje.

No mesmo dia o mais representativo filme do autor alvo da retrospectiva da Festa deste ano: Nanni Moretti. Querido Diário (Caro diario) no mais clássico estilo “morettiano” é um olhar sobre Itália dos anos noventa irónico e profundo. É possivelmente o filme mais popular do realizador.

Às 21 horas, um dos filmes italianos do ano: ‘Piranhas - Os Meninos da Camorra (La paranza dei bambini), de Claudio Giovannesi. Apresentado em competição no último Festival de Berlim e baseado na obra homônima de Roberto Saviano, conta a história de Nicola de um grupo de adolescentes no mundo da Camorra napolitana.

No domingo dia 15, o programa tem início às 16 horas com o filme Made in Italy, realizado por um dos mais populares cantores italianos dos últimos anos: Luciano Ligabue. Um olhar sobre a crise que abala a Itália de hoje.

O festival continua, às 18 horas, com o documentário Michelangelo - Infinito é o primeiro filme de arte sobre o génio do Renascimento e da história da arte universal: Michelangelo Buonarroti.

Encerra esta edição ‘O Carteiro de Pablo Neruda (Il postino)’, de Massimo Troisi e Michael Radford: uma história de amor inesquecível, onde retrata a amizade entre o poeta chileno Pablo Neruda e um humilde jovem carteiro.

O evento é organizado pela Associação Il Sorpasso, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e do Teatro Municipal Baltazar Dias.