Festa do Cinema Italiano abre a nova temporada do Baltazar Dias entre 12 e 15 de Setembro

A temporada 2019/2020 do Teatro Municipal Baltazar Dias arranca, oficialmente, no próximo dia 12 de Setembro, com a 12.ª edição da Festa do Cinema Italiano, um evento realizado com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

O festival, que decorre até dia 15 de Setembro, vai percorrer mais de 15 cidades portuguesas, assumindo-se actualmente como um dos festivais mais apreciados do país e como o mais importante evento dedicado à cultura italiana que se realiza em Portugal, o que acontece desde 2008, por iniciativa da Associação Il Sorpasso. Os bilhetes para esta edição custam entre 2,5 euros (maiores de 65 anos e estudantes) e 3,5 euros, para o público em geral.

O festival terá três propostas diárias, às 16, 18 e 21 horas, num total de 12 películas, entre dramas, documentários e comédias. Destacam-se, na programação, o filme ‘Cario Diario’, de Nanni Moretti, referenciado por muitos como o realizador italiano com maior visibilidade internacional, pela sua capacidade de retratar o país e a sociedade de uma forma inteligente e distintiva. Constam ainda do cartaz filmes como ‘O Carteiro de Pablo Neruda’, de Michael Radford, baseado no livro de Antonio Skármeta, e ‘Noites Mágicas’, de Paolo Virzì, uma comédia que reúne três argumentistas suspeitos do assassínio de um realizador.

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Cultura no Funchal, refere a iniciativa como “mais um excelente exemplo da diversidade na oferta cultural” existente no Funchal.

“Estes têm sido anos excepcionais em termos culturais, mercê de um longo trabalho no sentido de democratizar o acesso à cultura no Funchal, inovando, impulsionando e sensibilizando novos públicos. A nossa vontade é continuar a crescer e a Festa do Cinema Italiano é uma oportunidade de reafirmar que a multiculturalidade é um valor que nos enriquece a todos, e um bom motivo para celebrar o poder aglutinador da arte e da cultura”, disse.

A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorprasso, com o apoio da Embaixada de Itália, do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa e da EGEAC. No Funchal, conta também com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.