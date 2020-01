Feira Etnográfica abre Festa de Santo Amaro

Está oficialmente aberta a festa de Santo Amaro de 2020. Aquele que é o primeiro arraial da Madeira e que em Santa Cruz fecha as festividade de Natal.

Um programa variado, que se estende até ao próximo dia 15, voltará a juntar tradição e modernidade, naquela que é uma das grandes festas de Santa Cruz e da Região.

Foi este mesmo o mote dado pelo autarca Filipe Sousa, que deu as boas vindas a todos e disse que, paulatinamente e com uma boa gestão, Santa Cruz está a afirmar-se como ponto de paragem obrigatório. São muitas as iniciativas e investimentos previstos para o ano que agora se inicia. O Presidente da Câmara anunciou que vão ter lugar investimentos em todas as freguesias do concelho, e paralelamente continuará a aposta nos grandes cartazes do concelho, que voltará a apostar este ano nas festividade de Natal. Filipe Sousa disse mesmo que quer fazer de Santa Cruz a cidade do Natal.

Nos próximos dias, são muitos os artistas que vão passar pelo palco da Festa, ao mesmo tempo que na Feira Etnográfica serão honradas e preservadas as tradições culturais, musicais e gastronómicas.

No decorrer da Festa terá também lugar a apresentação do site do Turismo de Santa Cruz, na próxima segunda-feira.

Destaque ainda para a programação religiosa, com a grande procissão noturna de Santo Amaro, que traz muita gente a Santa Cruz.