Exposição temporária ‘Max Römer e o Natal Madeirense’ alargada até 15 de janeiro

Devido ao elevado número de inscrições para a visita anterior, será repetida no dia 7 de Janeiro, pelas 15 horas, a visita orientada (em idioma português) à ‘Festa no Palácio: Natal com Max Römer’, que evidenciará ao longo do percurso os trabalhos deste pintor alemão presentes em todos os salões do Palácio, datados da grande intervenção neste monumento em 1938-39, de que se assinalaram 80 anos.

Esta visita termina na Sala do Jardim, onde se encontra a exposição temporária ‘Max Römer e o Natal Madeirense’, que será comentada pelo coleccionador e profundo conhecedor da obra de Max Römer, Edward Kassab, responsável pela selecção, organização e cedência da maioria das peças expostas, que contou com a colaboração de António Rodrigues e Filipe Gomes.

Prevê-se realizar idêntica visita orientada e comentada na segunda-feira, dia 13, às 15h30. A entrada é livre, precedida de inscrição prévia.

O encerramento desta exposição temporária foi alargado até ao dia 15 de Janeiro devido ao interesse e afluência registados.