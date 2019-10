Exposição sobre ‘Revoltas e Motins da Madeira e Porto Santo’ inaugurada sexta na Ilha Dourada

O Porto Santo recebe esta sexta-feira, 25 de Outubro, às 18h30, a inauguração da exposição ‘Revoltas e Motins na História da Madeira e Porto Santo’. Trata-se de um projecto artístico de Margarida Jardim, exposto na Sala de Exposições do Edifício dos Paços do Concelho, que retrata, entre outros aspectos, o Motim dos Profetas-1533, o maior motim de que há registo no Porto Santo.

A abertura da iniciativa acontece com um momento Teatral que aborda o que está na génese de cada uma das obras. A Dramaturgia, Encenação e Representação estarão a cargo de Eduardo Luíz e Filipe Luz.

Do evento faz ainda parte uma Tertúlia, a ter lugar no Restaurante Sea Blue, pelas 19:30 horas, com um painel de oradores composto por Alberto João Jardim, Emanuel Janes, Guilherme Silva e Marcelino de Castro que falarão sobre as Revoltas e Motins, no geral.