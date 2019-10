Exposição sobre igualdade de género para ver no átrio dos Paços do Concelho, no Funchal

Foi inaugurada, esta manhã, no átrio dos Paços do Concelho, a exposição colectiva de arte contemporânea sobre o tema da igualdade de género ‘=DADE/G’, no âmbito das comemorações da Semana da Igualdade.

A exposição ficará patente ao público até dia 31 de Outubro, reunindo trabalhos de 10 artistas plásticos regionais, nomeadamente, Acosta, Diogo Goes, Fátima Spínola, Guareta Coromoto, Martinho Mendes, Miguel Sobral, Patrícia Sumares, Paulo Sérgio Beju, Teresa Jardim e Teresa Gonçalves Lobo.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente na iniciativa.

“Esta exposição resulta de um projecto apresentado pela Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no âmbito da realização da Assembleia Municipal Jovem 2019, que apesar de não ter sido um projecto vencedor, entendemos que é muito pertinente para a cidade por abordar as questões de direitos humanos e justiça social e igualdade de género”, disse.

A abertura da mostra marca o início da 5.ª edição da Semana da Igualdade, a partir da comemoração do Dia Municipal para a Igualdade, que se assinala a 24 de Outubro.

Ao longo da semana serão dinamizadas várias actividades no âmbito da educação para a igualdade, a entrega de prémios da 5.ª edição do Prémio Municipal Maria Aurora, e da 4.ª edição do concurso de vídeo ‘Caminhando para a Igualdade’, iniciativas que têm criado raízes e contribuído para combater, no concelho, as discriminações em função do género e da orientação sexual.