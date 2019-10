Exposição ‘Missão no Iraque’ para ver até 20 de Outubro no Madeira Shopping

Foi ontem inaugurada a exposição ‘Missão no Iraque’, no Madeira Shopping. A iniciativa contou com a presença do vereador da Câmara Municipal do Funchal, Rúben Abreu, do Comandante da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Perestrelo e diversos representantes das forças militares.

“É com grande satisfação que a Câmara Municipal do Funchal está presente na inauguração desta exposição, pois não podíamos deixar passar a oportunidade de congratular os 30 militares, cuja coragem e bravura enaltecemos desde logo, que se prontificaram a deslocar-se para um Teatro de Operações tão perigoso e complicado, a fim de ajudarem na formação das novas forças de segurança e militares iraquianas”, disse Rúben Abreu.

“É de louvar a vossa dedicação e empenho, a uma causa que permitirá que este país, que outrora vivia sobre uma ditadura militar, possa garantir através dos próprios meios, a segurança necessária aos seus cidadãos e infraestruturas, para que se desenvolva nas suas demais vertentes e que lhes possibilite abdicar da ajuda externa até agora imprescindível”, acrescentou.

O vereador terminou felicitando “todos os militares que fizeram parte desta missão e todos os intervenientes que a tornaram possível, particularmente ao Sr. Comandante da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Perestrelo e ao Sr. Comandante do Regimento, Coronel Paulo Figueiredo que a tornaram uma realidade”.

A mostra estará patente ao público, de 11 a 20 de Outubro, no Madeira Shopping.