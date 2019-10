Exposição ‘Imagens Nómadas 1860-1940’ inaugurada amanhã no Museu de Fotografia da Madeira

No âmbito do programa museológico de requalificação do Museu de Fotografia da Madeira, o Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, vai estar presente, amanhã, 23 de Outubro, pelas 18 horas, na segunda exposição temporária do Museu, intitulada ‘Imagens Nómadas 1860-1940’.

Com a curadoria de Emília Tavares e Margarida Medeiros, a exposição complementa o ‘Congresso Internacional: Fotografia e Viagem’, que irá decorrer no Funchal nos próximos dias 24 e 25 no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

São cerca de 100 imagens em diversos suportes e formatos, assim como álbuns, postais ilustrados e folhetos de divulgação, que abordam três temas distintos: Imagem Turística da Madeira, Imagem Ocidental do Exótico Mundo Longínquo e Imagens Imperiais – Viagens Cientificas e Políticas.

O título da exposição associa o nomadismo ao principal dispositivo moderno de exploração visual do mundo, a fotografia, valorizando o conceito de “destino cientifico e turístico” associado à ilha da Madeira, recorrendo à obra de fotógrafos viajantes existentes nas suas coleções, bem como a apresentação de algumas raridades da fotografia de viagem internacional.

A exposição estará patente até o dia 25 de janeiro de 2020.