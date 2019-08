Exposição fotográfica sobre Parque Temático inaugurada hoje no Aeroporto da Madeira

A Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira promove a partir de hoje, 13 de Agosto, uma exposição de fotografia sobre o Parque Temático de Santana, denominada ‘Explore, Conheça, Caminhe, Sinta’, no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. A abertura oficial está marcada para as 16 horas, e contará com a presença da presidente do Conselho de Administração da SDNM, Nivalda Gonçalves, assim como da direcção do Aeroporto.

O objetivo passa por promover e divulgar o Parque Temático e o Destino Madeira, estimulando, ao mesmo tempo, o gosto individual pela fotografia, criatividade e partilha de imagens.

As imagens expostas pertencem ao 1.º Concurso de Fotografia do Parque Temático, evento realizado no âmbito das comemorações do seu 14.º aniversário e ficarão expostas ao público durante um mês.