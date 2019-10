Espectáculo ‘Ensaio de Fundo’ aborda a violência contra as mulheres

No âmbito das Comemorações das Semana da Igualdade de Género, o Teatro Baltazar Dias, no Funchal recebe amanhã, 23 de Outubro, pelas 21 horas, o espectáculo ‘Ensaio de Fundo’ que nasce do projecto final de licenciatura de Ana Sofia Cunha, Raquel Crisóstomo e da madeirense Ana Sofia Nóbrega, representado no espaço Escola de Mulheres – Oficina de Teatro em Julho, deste ano.

O espetáculo foi encenado a partir de uma da selecção de textos de Inês Pedrosa e do dramaturgo hispano-argentino Rodrigo Garcia, que esboçam o retrato das mulheres em Portugal e da violência contra as mulheres.

Em palco estará a história de três mulheres que retratam todas aquelas que vivem ou viveram em submissão, que permaneceram caladas, que consentiram e não gritaram, mostrando o processo de libertação e a emancipação das mulheres nas suas próprias histórias, processo esse, frequentemente duro e cruel.

“Talvez possamos pensar que as histórias destas mulheres pertencem a um passado longínquo, mas quando pensamos na realidade que vivíamos há 45 anos, os direitos das mulheres eram tão limitados que só era possível sair do país com a autorização do marido. Uma herança disciplinada e castradora que se entranhou no processo de educação, em que atribuía às mulheres o papel de ser o outro sexo, estar em segundo plano, obedecer sempre e deixar-se violentar”, refere nota facultada pelo Teatro Municipal, salientando que aliado à desigualdade, discriminação e muita violência contra a mulher, a libertação, há uma luta longa e dura pelos mesmos direitos dos homens, que ainda hoje não chega a todas as casas nem a todas as mentalidades. Muito menos quando existe uma ideologia a alimentar e a fomentar a opressão do machismo.

Além de promover a reflexão sobre estas temáticas, este espectáculo sensibiliza a sociedade civil para as questões da igualdade de género, tornando-o uma temática da agenda mediática nacional.