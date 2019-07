Espectáculo ‘A Pulga Atrás da Orelha’ apresentado esta tarde no Baltazar Dias

O espectáculo ‘A Pulga Atrás da Orelha’, que estará em cena no Baltazar Dias de 16 a 25 de Julho, foi esta tarde apresentado em cima do palco do Teatro Municipal.

A peça de Georges Feydeau, trata-se de uma coprodução entre o Teatro Feiticeiro do Norte, a Câmara Municipal do Funchal e o Teatro Municipal Baltazar Dias.

Na conferência estiveram presentes a vereadora Madalena Nunes, a directora do Teatro Municipal Baltazar Dias, Sandra Assunção Nóbrega e o elenco da peça, composto por actores regionais (Afonso Moniz, André Rodrigues, Dina de Vasconcelos, Duarte Rodrigues, Élvio Camacho, Filipe Luz, Hugo Andrade, Isabel Martins, João Gouveia, Patrícia Perneta, Paula Erra, Rúben Silva e Sara Mendes) e dois nacionais (João Pedreiro e Thaiane Anjo).

Sandra Assunção Nóbrega começou por referir que tem “um enorme orgulho neste projecto e no facto de pela 1ª vez em quatro anos ter uma produção tão única a encerrar em grande a temporada artística”.

Por sua vez, Élvio Camacho da ‘Feiticeiro do Norte – Associação Cultural’, um dos responsáveis pelo projecto, mencionou a sua felicidade em ter tido a oportunidade de apresentar ‘A Pulga Atrás da Orelha’ ao lado de colegas de longa data e revelou-se grato pela confiança que a CMF demonstrou. Afirmou também que “este investimento financeiro trará retorno e que poderá vir a ser reinvestido na Cultura da Região” e que “investir na cultura é benéfico a nível económico, social, cultural e político”.

Para finalizar a vereadora Madalena Nunes relembrou a importância do papel dos líderes em projectos como este e que foi uma enorme satisfação conhecer novas parcerias para o município, descrevendo esta como uma “muito criativa e inovadora”. Para além disso, a vereadora finalizou dizendo que “investir em projectos culturais que juntam talentos de diferentes localidades é uma óptima estratégia para que quem está lá fora possa ficar também ouvir falar e conhecer os excelentes actores que a nossa Região tem”.

Com efeito, a Câmara Municipal do Funchal apoiou, no passado mês de Maio, a Feiticeiro do Norte com cerca de 50 mil euros, uma verba que maioritariamente seguiu para a produção desta comédia.

Resta dizer que ‘A Pulga Atrás da Orelha” estará em cena no Baltazar Dias de 16 a 25 de Julho, com sessões dias 16, 17 e 18 de Julho às 21 horas; no dia 21 de Julho às 16 horas e dias 23, 24 e 25 de Julho às 21 horas. Os ingressos têm um custo de 8 euros.

De referir ainda que nos próximos dias 23 e 24 de Junho, das 14 às 17 horas, irá realizar-se um workshop de representação em televisão orientado João Pedreiro e Thaiane Anjo, que recentemente participaram na novela ‘Valor da Vida da TVI’. Os interessados em participar serão seleccionados mediante envio de currículo e de breve referência da sua motivação em participar no mesmo.