Eduardo Teixeira no Funchal para apresentar o livro ‘E agora, Portugal?’

O auditório da Escola da APEL, Associação Promotora do Ensino Livre, no Funchal, recebe, amanhã (4 de Julho), pelas 18 horas, a apresentação do livro ‘Tribuna Social – E agora, Portugal?’, da autoria de Eduardo Teixeira.

Economista, bancário e ex-deputado, Eduardo Teixeira lança o livro, que resulta da compilação das suas crónicas semanais no Jornal Económico, publicadas entre Março de 2018 a Março de 2019, na coluna que tem o nome de ‘Tribuna Social’. Às suas análises da actualidade política, económica e social juntam-se neste livro os textos de várias personalidades, que aceitaram o convite do autor para prefaciar cada um dos 14 capítulos.

Fernando Faria de Oliveira, Francisco Seixas da Costa, António Neto da Silva, Carlos Martins, Carlos Moedas, Jorge Tomé, Miguel Frasquilho, Miguel Poiares Maduro, Ângelo Correia, Susana Monteiro, Eduardo Catroga, Luís Leite Ramos, José Silva Peneda, António Tomás Correia, Paula Caetano, Elísio Brandão, Elina Fraga, Pedro Pinto, Nuno Ribeiro da Silva, Luís Figueiredo Trindade, Pedro Gouveia Alves, Manuel Ramalho, Rui Quelhas, Luís Mira Amaral, Vasco Rites, Conceição Caldeira e Salvador Malheiro são os autores convidados.

O evento contará ainda com personalidades várias dos meios da política, da área social, do empreendorismo local e da educação, entre os quais o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

O Funchal encerra assim o conjunto de apresentações do livro ‘Tribuna Social - E agora, Portugal?’, que passou por Lisboa, Viana do Castelo e Porto.

“É sempre importante sublinhar que Portugal não é apenas esta varanda virada para o Atlântico. É nosso dever e missão dar às regiões insulares o mesmo acesso ao conhecimento que chega ao continente todos os dias. Por isso, não quis deixar de incluir a Madeira no ciclo de 4 apresentações deste livro. Nada melhor que o mar madeirense, como pano de fundo, para encerrar esta minha aventura literária”, refere Eduardo Teixeira, autor do manuscrito.

Paralelamente à divulgação da obra, está a ser realizada uma campanha de angariação de fundos para a construção de uma casa-abrigo para vítimas de violência doméstica.