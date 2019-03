Edgar Perestrelo representa Machico na Grande Final do “Madeira a Cantar”

Com o tema “Under the Ladder“, Edgar Perestrelo, foi o grande vencedor da penúltima eliminatória do Concurso de Voz e Interpretação Musical “Madeira a Cantar”.

Iniciativa que, organizada pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, para assinalar as Comemorações alusivas aos 600 Anos, teve lugar, na noite deste sábado, com Machico a assumir-se como o penúltimo concelho a escolher o seu representante para a Grande final, que apurará a melhor voz da Região.

Presente em mais esta eliminatória, a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, sublinhou a qualidade de todas as atuações até agora e, em particular, deste espetáculo, num balanço que é “extremamente positivo”.

Governante que lembrou a importância de se dar palco aos inúmeros talentos que existem, tanto na Madeira quanto no Porto Santo, talentos que encontram, nesta experiência, “uma oportunidade de projeção, de aprendizagem e de formação mas, sobretudo e muitas vezes, a concretização de um grande sonho”.

“Tão ou mais importante do que garantir a execução de um programa desta natureza é acreditar que alguém possa ter descoberto a sua vocação artística ou de outra índole nos projetos realizados ao abrigo dos 600 Anos”, rematou Paula Cabaço.

Recorde-se que o “Madeira a Cantar”, evento integrado nos “600 Anos”, prossegue, agora, para a sua última eliminatória, prevista no dia 30 de março, no concelho da Ponta do Sol.