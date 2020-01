Docente do Conservatório integra júri do Concurso Internacional A. Scriabin, na China

Robert Andres, professor de piano e presidente do Conselho da Comunidade Educativa do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, foi convidado para integrar o júri do importante Concurso Internacional de Piano ‘Alexander Scriabin’ a acontecer, pela primeira vez, na China, que decorre de 14 a 19 de Janeiro, na ilha de Gulangyu, no sul do país.

Robert Andres integrará um júri de nove pianistas provenientes de seis países, presidido pelo conceituado professor russo Boris Petrushansky, da Academia Internacional Pianística de Imola (Itália) e um dos pedagogos mais destacados do instrumento, e com a participação da chilena Edith Fischer, lenda do pianismo sul-americano e aluna de Claudio Arrau, dos chineses Li Minduo, um dos mais importantes pedagogos de piano na China, e Wu Ying, presidente da Associação Nacional de Piano da China e chefe do departamento do Conservatório Nacional de Beijing, e do francês Pierre Réach, professor do Conservatório Superior de Música de Paris, entre outros.

Este concurso - concurso ‘irmão’ do conceituado italiano ‘Premio Internazionale Pianistico ‘A. Scriabin’, realizado em Grosseto e que já vai na sua 22.ª edição –, será composto por uma prova eliminatória, com a duração de 3 dias, uma semifinal, de 2 dias, e uma prova final para os 3 finalistas, onde serão acompanhados pela Orquestra Filarmónica de Xiamen – com 80 elementos, considerada uma das mais prestigiadas da China e a única do país não financiada pelo estado e autossustentável, dirigida pelo maestro Renchang Fu.