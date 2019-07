Diogo Goes está representado na Bienal Internacional de Arte Gaia e prepara novos trabalhos

O artista plástico madeirense Diogo Goes visitou no fim de semana transacto a bienal em que está representado em três exposições colectivas de âmbito internacional: ‘Artistas Convidados’, com curadoria de Agostinho Santos; ‘Paz e Refugiados’, com curadoria de Ilda Figueiredo e Mirene e ‘Museu de Causas’. Os trabalhos de Diogo Goes têm por títulos: ‘I love you’, ‘Fazei de nós um instrumento da Vossa Paz!’ e da ‘Da expressão’.

As obras de Diogo Goes patentes nas exposições são objecto-pintura de médios formatos, abordam temáticas alusivas a causas sociais, que o autor tem vindo a desenvolver.

A 3ª Bienal Internacional de Arte de Gaia inaugurada a 20 de Abril decorre até ao próximo dia 20 de Julho e conta já com mais de 65.000 visitantes. A direcção artística está a cargo do pintor e museólogo Agostinho Santos.

A bienal que nesta edição faz homenagem ao escultor Zulmiro de Carvalho, com uma retrospectiva da sua obra, apresenta também inúmeros artistas consagrados entre os quais Alberto Carneiro, Albuquerque Mendes, Agostinho Santos, Álvaro Siza Vieira, Ângelo de Sousa, Armando Alves, Domingos Loureiro, Fernando Lanhas, Francisco Laranjo, Júlio Resende, Zulmiro de Carvalho, José Rodrigues, Paulo Neves, e trabalhos dos escritores Valter Hugo Mãe e Mário Claúdio.

Na sua mais recente ida à cidade invicta, aproveitou para desenvolver novo trabalho para exposição no norte do país, ainda este ano.

Diogo Goes, ainda prepara novos trabalhos, para integrarem duas exposições colectivas, desta vez na Região, previstas para o inaugurarem no último trimestre deste ano. E também, tem agendado quatro novas participações em exposições no norte do país, no início do próximo ano. A revelar brevemente.