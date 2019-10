Dina Pimenta inaugurou na Marca de Água

A Galeria Marca de Água inaugurou, ontem, dia 24 de Outubro, uma nova grande exposição individual, desta vez da conceituada artista plástica madeirense Dina Pimenta, que contou com uma afluência de várias centenas de convidados que marcaram presença no ato inaugural.

A exposição intitulada ‘Árvore, uma linha à diáspora’ que reúne mais de cinco dezenas de obras, expostas nos três andares da galeria, explora diferentes domínios da representação, através do desenho, pintura, escultura e instalação. Uma narrativa contada a partir das pétalas da flor dos jacarandás, da Avenida Arriaga e do Jardim Municipal é um mote para uma leitura poética sobre a linha, através do desenho, pintura ou escultura.

Pode ler-se no catálogo que, “quando o desenho cresce e se torna árvore, multiplicam-se as formas, os meios e as ideias. (...) “Um desenho mais que linear, mais do que de síntese, é de verdade, pueril, porque natural. E imagem simultânea, de vertigem, porque próxima do derradeiro, espiritual” escreve Diogo Goes, curador da galeria.

Numa tarde emotiva, Raquel Fraga, Directora Artística da Marca de Água, congratulou-se pelo “sucesso da afluência dos vários milhares de visitantes que, passados dois anos de terem aberto as portas, reconhecem o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela galeria.” Agradeceu à família e ao marido “a força e o impulso” que lhe deram para abrir uma galeria no Funchal. Algo que “era praticamente impensável que se pudesse fazer com sucesso”, revela. A responsável destacou toda a colaboração do artista plástico Diogo Goes, garantindo ser “o melhor programador e curador da Região Autónoma da Madeira, sem qualquer sombra de dúvida”.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, também marcou presença, tendo relevado a “dinâmica cultural” que Raquel Fraga tem conseguido imprimir neste espaço. Afirmando que “precisamos de mais Marcas de Água”.

Eduardo Jesus, Secretário Regional do Turismo e Cultura, marcou também presença na galeria Marca de Água, no Funchal, e aproveitou a ocasião para ressalvar o trabalho que tem vindo a ser feito por esta galeria na promoção e divulgação da arte.

O governante elogiou o trabalho que está a ser efectuado pela galeria, sob direcção de Raquel Fraga, na divulgação e promoção da arte, além da oportunidade que tem dado aos artistas para exibirem a sua produção. Realçou ainda “a enorme responsabilidade social” demonstrada na “ligação às escolas”, permitindo cativar os mais jovens para a cultura. E, teceu elogios à trabalho de Dina Pimenta, realçando que a criação é também “um enorme serviço” que o criador deixa à sociedade.

Dina Pimenta, nasceu no Funchal. É Licenciada em Pintura pelo Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira. Exerceu uma longa carreira de docente na área de Artes Visuais no ensino secundário, que lhe valeu, no ano de 1998, uma medalha de Mérito da União Europeia (UE), pelo trabalho desenvolvido com os seus alunos. Recebeu a medalha de distinção nas Artes Plásticas, atribuída pelo Governo Regional da Madeira em 1985.

A exposição ficará patente ao público até 10 de Janeiro, podendo ser visitado na Galeria Marca de Água, situada na Rua da Carreira nº119, no horário das 10h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h30 ou noutro horário segundo marcação prévia. Entrada Livre.