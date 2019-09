Dance Flavourz promove ‘open day’ com aulas de dança grátis, este sábado

É já amanhã, dia 7 de Setembro, que a escola de artes performativas Dance Flavourz (Centro Comercial Marina Shopping, no Funchal) promove a segunda edição do seu ‘open day’.

Assim, entre as 10 e as 18h30 deste sábado, todos os interessados poderão experimentar as aulas que a Dance Flavourz oferece, do ballet às danças latinas, passando pelo hip hop.

Prometida está “muita energia, dança e música”, realça o bailarino e responsável pela escola, Francis Cardoso. A ocasião servirá também para dar a conhecer as aulas, projectos e cursos disponíveis para o próximo ano na academia.

Paralelamente, a Dance Flavourz, em parceria com a Lucilia Couture London Modeling School Agency, está a promover um curso de modelos, a decorrer todos os sábados deste ano lectivo e no qual podem inscrever-se crianças, adolescentes e adultos a partir dos 6 anos. As avaliações serão realizadas pela agência de três em três meses.

Horário das aulas no ‘Open Day’

10h/10h30: Ballet Kids - Kaithleen

10h35/11h05: KDF - Yvonne

11h10/11h40: Bollywood - Riem

11h45/12h15: Hip Hop Comercial Jazz - Francis

12h20/12h50: Salsa Kids - Daisy e Angel

12h55/13h25: ALMOÇO

13h30/14h00: Hip Hop Basic - Teresa

14h05/14h35: Dança do Ventre - Yvonne

14h40/15h10: Hip Hop - Francis

15h15/15h45: Pilates - Vítor

15h50/16h20: Contemporaneo - Aurora

16h25/16h55: Salsa - Daisy e Angel

17h00/17h30: Twerk adultos - Teresa

17h35/17h55: Latin Showgirls - Yvonne

18h00/18h30: Curso de Modelos - Lucília