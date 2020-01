Conservatório vê aprovado apoio para intercâmbio no âmbito do projecto ‘United by Arts II’

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, recebeu, com grande satisfação, o comunicado da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação sobre a aprovação da candidatura ‘United by Arts II’, no valor de 94.589 euros e com uma pontuação de 85 valores (na escala de 0 a 100), permitindo que 33 dos seus alunos possam ter uma experiência de ensino fora de Portugal, num país da União Europeia. Já entre 2016 e 2018, o Conservatório havia obtido aprovação no projecto ‘United by Arts’, com pontuação similar, abrangendo 63 formandos entre os 16 e os 25 anos de idade.

O recente projecto ‘United by Arts II’, com abrangência até 2021, também é direccionado aos formandos dos Cursos Profissionais de Instrumentista, Teatro e Dança Contemporânea e visa o desenvolvimento da aprendizagem profissional através da promoção da mobilidade entre alunos das diversas escolas parceiras, com vista a possibilitar experiências de nível internacional e multicultural e confrontar os currículos e os conteúdos programáticos de diferentes países.

Este projecto irá abranger um total de 33 formandos do Conservatório, das áreas acima descritas, em processo de formação profissional e que estejam a frequentar o 3º ano. Como novidade para este intercâmbio destaca-se ainda que, graças a uma alteração na legislação, que permitiu que a Finlândia passasse a integrar alunos, nos cursos profissionais, sem limite de idade, o CEPAM irá receber 1 aluno instrumentista com 52 anos (piano) e outro com 49 anos (canto).

Com este projecto, em que se incluem parcerias realizadas com a Accademia Internazionale di Teatro, de Itália, a Escuela Profesional de Danza de Castilla y Léon ‘Ana Laguna’, de Espanha, a Helsingin Konservatorion Säätiö, o Joensuun Konservatorio e o Consis - Lahden Konservatorio, da Finlândia, e a Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakool, da Estónia, o Conservatório irá proporcionar aos seus formandos um estágio noutro país da União Europeia.

Para a primeira mobilidade, que ocorrerá já em Janeiro e fevereiro de 2020, e que contemplará um período formativo/estágio de 3 semanas, foram eleitos os melhores alunos de cada curso, perfazendo um total de 16 participantes. Por sua vez, o Conservatório irá receber 27 alunos provenientes de Roma, Helsínquia, Joensuu, Lati e Tallinn. Os primeiros 5 alunos foram já recebidos ontem, a 6 de janeiro de 2020, por 5 dias, vindos da Accademia Internazionale di Teatro, de Roma, do segundo ano do curso de Teatro. Salienta-se que é a primeira vez que esta instituição recebe alunos de Teatro, que frequentam o 1º, 2º e 3º ano do Curso Superior desta área. Todas as deslocações relativas a este programa estão previstas serem concretizadas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020 e 2021.