Conheça as propostas de animação para celebrar a passagem de ano na Madeira

Já se contam os dias, as horas e as passas para que Madeira, Porto Santo e resto do Mundo assinalem a passagem para 2020. Aí, os fogos espalhados em terra e mar soltam-se no ar e iluminam uma noite que se quer de festa, pelo menos até ao sol raiar no primeiro capítulo do novo ano. Para que não perca pitada das variadas ofertas de animação, o nosso matutino congregou diversas propostas que oscilam entre as preferências musicais e económicas, para todas as idades e feitios. Juntamos aqui um leque de sugestões que pode escolher saborear, vislumbrar e escutar naquela que será, sem margem para dúvidas, mais uma página dourada das nossas vidas, com direito a muitos brindes emocionais. Lobo Marinho

A Porto Santo Line, como é habitual, oferece uma outra perspetiva do incontornável espetáculo pirotécnico madeirense a bordo do Lobo Marinho. A entrada no navio deve ser feita entre as 22h30 e as 23 horas. Depois do fogo, a embarcação volta a atracar no Porto do Funchal, abrindo as portas a quem quiser passar a madrugada a ‘flutuar’ no ano novo. Os bilhetes já se encontram à venda, sendo que para assistir ao fogo-de-artifício e participar na festa terá de desembolsar 135 euros (67,50 euros para crianças), ao passo que o valor desce para os 60 euros caso queira aceder apenas à festa, onde será proporcionado serviço de bar aberto, uma ceia fria, música ao vivo com Miguel Pires e Elsa Frias e ainda animação com DJ Oxy.

Sé Boutique Hotel

O espectáculo de fogo de artificio começa à meia-noite, mas as portas do Sé Boutique Hotel abrem para o receber os seus clientes às 23 horas onde poderá assistir ao espectáculo no terraço, com vista 360º sobre o Funchal, por 35 euros. Terá ainda acesso a uma bebida, ceia e à after-party de comemoração do ano novo que se segue no ‘Lobster Champagne Bar’. Caso queira aceder apenas à festa poderá fazê-lo por 20 euros com direito a uma bebida. A animação estará a cargo do produtor Kickdrum. Mexicano

Na Cantina El Mexicano, no Centro Comercial Centromar, há entrada livre para uma noite latina. Para além de dois artistas venezuelanos (Winston e Ricardo Thompson) e ainda dois conceituados DJs (Ballbull e Paul P) o destaque vai para a presença do cantor madeirense Rúben Aguiar.

Restaurante do Forte

A emblemática passagem de ano no Forte de São Tiago faz-se sob o mote ‘Monte Olimpo’. As portas abrem às 19 horas e, no pátio principal há espaço para um show de dança e música ao vivo. O jantar começa a ser servido às 20 horas e haverá música em todas as salas. O espectáculo pirotécnico está garantido com um flute de espumante e passas e a festa prolonga-se até às 3 da madrugada com bar aberto, selecção musical por via de um DJ convidado numa noite que contará ainda com canja e pregos para ‘matar’ a fome. Casino da Madeira

Sob a temática central ‘Midnight Resolutions’ (ou em português, ‘Resoluções da Meia-noite), o programa de diversão do Casino da Madeira começa pelas 19 horas de 31 de Dezembro no Restaurante Bahia. Está preparado um menu de gala composto por cinco pratos acompanhados por um pianista. Às 21h15 sobe ao palco do Bahia o trio do cantor e músico madeirense Miguel Pires. Uma hora depois é tempo de assistir ao espectáculo ‘Rose Rouge’, a nova aposta do Casino da Madeira. Pelas 23h30 será tempo de subir ao esplendoroso terraço para assistir ao tão esperado fogo-de-artifício com direito a um flute de espumante e às tradicionais doze passas. Depois, a noite de 1 de Janeiro de 2020 continua até pela madrugada fora no Copacabana e no Garden. As portas abrem à meia-noite e meia, e por esta altura, Márcio Costa, já na qualidade de DJ, será responsável pela abertura da pista de dança A selecção musical ficará por conta dos clássicos de épocas anteriores, sendo as referências ideais para fazer dançar o público ávido de festa. Às 3 horas entrará em cena o DJ residente Luís Gonçalves. Sendo um dos nomes seguros das noites da Madeira, com uma selecção de música bem dançável e com uma personalidade cativante, a festa está garantida até de manhã, sendo que nessa noite, o Copacabana funciona até mais tarde. O Garden, por sua vez, também apresenta o seu próprio alinhamento. O ‘Jardim Dançante’ do Casino irá contar com os discos de vinil de Phill.Me, depois com Jay Camara e finalmente com Michael C. Os bilhetes para a noite mais esperada do ano já estão à venda na recepção do Casino. O custo para o jantar de gala no Restaurante Bahia com ‘welcome drink’, menu de cinco pratos, bebidas incluídas até ao início do espectáculo, café, petit-fours, um flute espumante no terraço, e ainda entrada no Copacabana, tem um custo de 220 euros por pessoa. De referir ainda que as crianças dos 0 aos 5 não pagam e dos 6 aos 12 anos inclusive têm um desconto de 50%. Em relação aos bilhetes para o Copacabana e para o Garden, têm um custo de 20 euros com uma bebida incluída.

Vespas

A Avenida Sá Carneiro é um dos locais mais ‘emblemáticos’ para entrar no novo ano com um pé de dança apropriado. Como já é habitual na ‘catedral’ da noite madeirense as três portas estão abertas e haverá zona exterior. ‘DJs All Stars’ é o mote lançado pelo ‘vespeiro’ que contará com a presença de oito Disc Jockeys. Pelas Vespas estarão Rafzz e Sérgio Soares, no Jam pisam a cabina Ricardo Campos, Maurílio Freitas e Hugo Basílio, enquanto pelo Marginal vão estar Nelson Caires, Hernandez e Vítor Batista. O preço de entrada está fixado nos 20 euros com direito a duas bebidas.

Grupo Café do Teatro

O Grupo Café do Teatro providencia animação em nove espaços, num leque de sugestões que se estendem ao longo da baixa do Funchal. Na ‘casa’ mãe, que é como quem diz, no Café do Teatro (Placa Central da Avenida Arriaga), estará o DJ Nélio Fabrício. Haverá um “enorme” bar no local onde se encontra a esplanada e o acesso à festa é completamente livre. Já pela Venda Velha, a cabina de som estará aos comandos do DJ WAGA, até às 6 da madrugada. No Teleférico Restaurant & Lounge Bar haverá música seleccionada para celebrar o Ano Novo, à semelhança da Mercearia da Poncha, na Zona Velha da cidade. E por falar na Rua de Santa Maria, o 23 Vintage Bar abre portas com a selecção musical do carismático DJ Celso Velosa. Do outro lado, na Rua das Fontes, o Mega Outlet contará um sistema de som interligado ao Café do Teatro, sendo que a Tasca do Bexiga e o The Irish Pub Sports Bar também se juntam à festa numa artéria que é das mais concorridas no antes e pós espectáculo pirotécnico.

TRAP

Revéillon no Trap com os DJs Filipe Quintal, NS Project e Paul X. As portas abrem à 1 hora e o ingresso tem um custo de 10 euros. FX Restaurant & Sports Bar

No Largo da Fonte, em plena Avenida do Mar, o FX Restaurant & Sports Bar apresenta os DJs Dix e Ricardo Branco. As portas abrem à 00h30 e a entrada custa cinco euros, com direito a uma bebida. Dubai Club

No ‘Emirado Musical’ o réveillon conta com uma temática especial. ‘Mega Ladies Night’ é a rubrica escolhida pelo espaço localizado na Rua do Favila e que contará com a performance dos DJs Tony F e Fire. As portas abrem à 1 da manhã e o custo de entrada está tabelado nos 10 euros com três bebidas de oferta para as senhoras. Placa Central

A animação na Placa Central da Avenida Arriaga desenvolve-se noite dentro, até às 4 da madrugada do dia 1 de Janeiro. Ao seu dispor existem mais de 20 ‘barraquinhas’ que congregam diversas bebidas típicas regionais, mas também comida. Entre amigos ou família, é possível passar a noite a conviver com música ambiente, isto para quem não faz intenções de passar a noite numa discoteca. Pestana CR7

No Pestana CR7 Funchal, a unidade hoteleira dá as boas-vindas a 2020 no terraço com uma extravagante e auspiciosa festa de réveillon, neste que é um dos pontos de excelência para assistir ao fogo-de-artifício. Com um valor de 60 euros por pessoa, o CR7 providencia bar aberto das 23h30 até às 4 da madrugada e muitas outras surpresas, isto sem faltar a música, elemento importante para entrar no novo ano com os dois pés. Restaurante ‘A Montanha’

O restaurante ‘A Montanha’ assinala o réveillon convidando para animar os presentes o grupo Mariachi, contando ainda com a aprazível sonoridade de violinos. O cocktail de boas-vindas é servido às 19 horas, seguindo-se o jantar de gala composto por cinco pratos com bebidas incluídas e, por conseguinte, a visualização do fogo-de-artifício. O preço por pessoa, com tudo incluído, está fixado nos 190 euros. A Gruta

A Gruta apresenta um menu composto por quatro pratos, com bebidas incluídas. Totalmente renovado, este será um dos sítios primordiais para assistir ao espectáculo pirotécnico. O valor a despender é de 150 euros. Zarco Drinks & Music

Animação a cargo do DJ Leche no carismático espaço da Ilha Dourada, na Rua João Gonçalves Zarco. Noutro ponto, numa organização da Câmara Municipal do Porto Santo as festividades têm início às 23h30 e há animação musical com a cantora Sónia Soares, no Largo do Pelourinho. Haverá dois postos de foto-de-artifício na Ilha Dourada: Portela e Cais. Mini Eco Bar

Na porta número três da Rua da Alfândega, os entertainers convidados ainda não podem ser anunciados, pelo efeito surpresa que a gerência quer criar junto da clientela no próprio dia. Sabe-se por enquanto que a noite se prolonga até às 6 da manhã naquela histórica artéria, onde a música electrónica irá imperar.

The Old City Pub

Um dos pubs mais concorridos da Zona Velha da cidade terá animação garantida com o DJ residente Hélder Rosa. Pode contar com os maiores êxitos da actualidade, mas também do século passado. Living Room

Viagem garantida com a selecção musical de João Garcia, Ivanhelio e BZ (Paulo Camacho). Savoy Palace

O Savoy Palace apresenta um programa que se distribui por três espaços: Grand Ballroom, Jacarandá Lounge & Club e ainda no Galáxia Skyfood, sendo que neste último a lotação está já esgotada. No Grand Ballroom a temática escolhida é a ‘Viagem no Tempo 60s & 70s’ e conta com welcome drink, jantar com bebidas, passas, espumante, ceia, show de canto e dança por parte de Cristina Barbosa e ainda a selecção de DJ Aka Sound. O preço está fixado nos 255 euros. Já pelo Jacarandá Lounge & Club há ‘Viagem no Tempo 80s & 90s’ welcome drink, fogo-de-artifício, jantar com bebidas, passas, espumante, ceia, bar aberto, Joves Band e DJ Flávio Mendez. O preço está fixado nos 445 euros. Noutro espaço afecto a esta unidade hoteleira, neste caso o Terreiro, há espaço para um concerto ao vivo de FF e selecção sonora do DJ Mario Rey. A animação só pára às 5 da manhã e há dois preços: 60 euros com direito a bar aberto ou 80 euros para ter acesso a bar aberto, mas com bebidas premium.

Nini Design Centre

Está praticamente lotado um dos locais mais emblemáticos para vislumbrar o espectáculo pirotécnico de final de ano. Falamos do Molhe da Pontinha, mais concretamente do Design Centre Nini Andrade Silva, que preparou para os madeirenses e turistas um grande dia de festa, de forma a que todos entrem com o pé direito na nova década do século XXI. Na componente artística, que não pode faltar, as escolhas recaíram na banda ‘Spot The Difference’, na dupla composta por Elisa Silva e Vítor Anjo, no músico Carlos Sá e ainda no reputado DJ SIL, este último que é presença habitual nos grandes eventos realizados na ilha. Como forma de garantir artistas “habituados a animar grandes festas e com um repertório variado”, a gerência do espaço que pertence a uma das melhores designers do Mundo acrescenta que, em termos sonoros, os temas a ser apresentados serão transversais, isto em duas noites onde poderá escutar os grandes êxitos dos anos 70, 80 e 90. Para além da música, há também espaço para jantares, que serão servidos em duas salas com conceitos completamente distintos. Caso queira somente assistir ao fogo-de-artifício o preço a pagar é de 75 euros e garante o direito a duas ‘soft drinks’ ou um espirituoso e ainda acesso à ceia. A entrada pode ser feita a partir das 23 horas.