Conheça a agenda do artista João Quintino

João Quintino tem uma agenda recheada de actuações para os próximos dias.

No sábado, pelas 22 horas, tem um concerto marcado para Autoguia, na Calheta, onde se irá realizar a Festa do Emigrante/ Nossa Senhora do Coromoto.

Já, pela meia-noite, sobe ao palco da Ribeira da Janela, Porto Moniz, a propósito da Festa em honra de Nossa Senhora da Encarnação.

No domingo, pelas 18h15, actua na freguesia da Ilha, onde decorrerá a Festa do Emigrante, cuja organização é da Casa do Povo da Ilha.

Já, pelas 20 horas, sobe ao palco da Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, em Câmara de Lobos.

Na quarta-feira, pelas 23 horas, dará um espectáculo no arraial de Nossa Senhora da Graça no Estreito da Calheta.