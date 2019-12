Concerto Solidário de Natal realiza-se dia 14 e vai ajudar a Criamar

Foi apresentado esta manhã o Concerto Solidário de Natal, organizado pelo Conservatório, Escola Profissional das Artes, em parceria com o Grupo Pestana, como forma de agradecer aos que levam o Natal, durante todo o ano, a quem mais precisa.

O espectáculo está marcado para o próximo sábado, 14 de Dezembro, às 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira e as receitas reverterão para a Associação Criamar, fundada há mais de 20 anos pelo ex-governante João Carlos Abreu.

Carlos Gonçalves, presidente do Conservatório – Escola Profissional das Artes Eng. Luiz Peter Clode, foi o primeiro a usar da palavra para explicar que o projecto será realizado pela duas Orquestras de Sopros e os vários Coros do Conservatório, envolvendo cerca de 200 alunos do curso profissional de instrumentista, do curso profissional de Instrumentista Jazz, do ensino artístico especializado de música e dos cursos livres em música do Conservatório, que irão interpretar temas musicais alusivos à época natalícia.

João Carlos Abreu mostrou-se “maravilhado e emocionado” com tamanha solidariedade em prol da Criamar. Considerou que “são acções como estas que mantém a esperança de um mundo melhor”, uma vez que a solidariedade é “uma dádiva” não só para quem a recebe, mas também para que a pratica.

Realçou ainda a iniciativa “louvável”, independentemente da associação que seja apoiada, na medida em que cria nos alunos o espírito de solidariedade.

Já o Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, agradeceu aos professores, alunos e encarregados de educação o facto de se disponibilizarem e colocarem o seu talento ao serviço da solidariedade.

“Este espectáculo procura assinalar a época natalícia e pretende chegar também à nossa população através da música”, destacou o governante, salientando a referência que é a Criamar e o seu “papel fundamental junto das crianças e jovens”.

O concerto terá um custo de 10 euros, estando os bilhetes à venda em todos os hotéis do Grupo Pestana. Os sobrantes estarão disponíveis duas horas antes do espectáculo, na bilheteira do Casino.