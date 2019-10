Concerto do Quinteto de Sopros da OCM agendado para sexta-feira já está esgotado

Já está esgotado o espectáculo musical do Quinteto de Sopros da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) marcado para esta sexta-feira, 25 de Outubro, no Museu Henrique e Francisco Franco.

A iniciativa inserida no projecto ‘Música nos Museus’ e está a cargo do grupo de solistas composto por Ana Rita Oliveira na Flauta, Francisco Loreto no Clarinete, Peter Vig na Trompa, Daniel Cuchi no Oboé e Tatiana Martins no Fagote que irão interpretar temas de música clássica de J. Sebastian Bach, Eurico Carrapatoso, Claude Debussy e Jacques Ibert.

O concerto do Quinteto de Sopros da OCM realiza-se em colaboração com a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas e será comentado pelo Clarinetista Francisco Loreto.