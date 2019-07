Concerto de encerramento do ano lectivo do Conservatório no auditório do Jardim Municipal

O auditório do Jardim Municipal do Funchal será o palco do concerto de encerramento do ano lectivo de 2018-2019, do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode Hoje, no dia 18 de Julho, pelas 18 horas. Este será um concerto com características únicas dado que se integra no protocolo de cooperação estabelecido entre o Conservatório Regional de Ponta Delgada – Açores e o Conservatório da Madeira, com o objectivo de estreitar as relações pedagógicas e artísticas dos alunos e professores de ambos os Conservatórios das Regiões Autónomas, iniciado neste ano letivo e que agora se finaliza.

No intervalo do concerto serão entregues, na presença do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, os diplomas de conclusão dos cursos profissionais e do curso básico de música, a um total de 95 alunos. O maior número de sempre no Conservatório.