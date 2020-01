Concerto da Orquestra Académica do Conservatório no Teatro Municipal Baltazar Dias

A Orquestra Académica do Conservatório apresenta, no dia 2 de Fevereiro, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, sob direcção do maestro Francisco Loreto, um concerto sinfónico intitulado ‘Music Without Frontiers 2.

Para além dos alunos da Orquestra Académica, este concerto contará também com a integração na orquestra de 3 alunos instrumentistas provenientes do Conservatório de Helsínquia, Finlândia, que se apresentam juntos em palco como concerto final do intercâmbio com o nosso Conservatório, ao abrigo do Programa Erasmus+.

Do programa constam obras de Mozart, Sibelius e Mussorgsky, onde se destaca a participação como solistas da oboísta Patrícia K. Gomes e da cravista Joana Macedo. Estas duas alunas do Conservatório foram as vencedoras do Concurso Infanto-juvenil do CEPAM 2019 na modalidade ‘concerto’, e nesta circunstância serão laureadas com um dos prémios, de serem solistas com a Orquestra Académica.

A entrada custa 7 euros.

Programa do concerto

W. A. Mozart: Concerto para cravo n.º 1 em Ré maior K.107

Solista: Joana Macedo (Cravo)

Jean Sibelius: Karelia Suite

1. Intermezzo

2. Balade

3. Alla Marcia

Intervalo

W. A. Mozart: Concerto de Oboé em Dó Maior K. 314

Solista: Patrícia K. Gomes (Oboe)

Modest Mussorgsky: Excertos de «Quadros de Uma Exposição»

a) Promenade 1

1. O Gnomo

b) Promenade 2

2. O Velho Castelo

c) Promenade 3

3. Bydlo

4. Catacumbas

d) Promenade 4

5. As grandes Portas de Kiev