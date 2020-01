Começa este sábado curso para seleccionar modelos, dançarinos e figurantes para o ‘Madeira Fashion Weekend’

Começa amanhã um curso, que tem como objectivo seleccionar os modelos, dançarinos e figurantes para o ‘Madeira Fashion Weekend’, evento que se irá realizar em Março.

O curso acontece todos os sábados no novo espaço da Dance Flavourz, agora no Body Fit Gym, na Rua do Carmo, e contará com a presença de Lucilia Couture, Francis Cardoso e Yvonne Cardoso.

As aulas de dança começam às 10 horas e as aulas de moda realizam-se na parte da tarde.

No casting, Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, fará parte do júri.