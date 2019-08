Cinemas da Região com mais sessões, espectadores e receitas

No 1.º semestre de 2019, o número de sessões, espectadores e receitas aumentaram nos cinemas da Região Autónoma da Madeira.

De acordo com os dados provisórios disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, nos seis primeiros meses de 2019, contabilizaram-se 8.321 sessões de cinema na RAM, significando um acréscimo de 0,6% face a igual período de 2018.

O número de espectadores fixou-se nos 117.695 aumentando 4,1% em termos homólogos, enquanto as receitas de bilheteira ultrapassaram os 602 milhares de euros, crescendo também em 3,3% face ao mesmo período do ano anterior.

Se tivermos em conta apenas o 2.º trimestre do ano, comparando com o mesmo período do ano passado, os aumentos são bem mais expressivos: 7,7% no número de sessões, 29,2% no número de espectadores e 27,9% nas receitas de bilheteira.