CEPAM celebra Dia Mundial da Música com concerto no La Vie

A Secretaria Regional de Educação através do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, irá comemorar o Dia Mundial da Música com um concerto, que se realiza em parceria com o Centro Comercial La Vie, no dia 1 de Outubro, às 19 horas.

O evento, com entrada livre, conta com a participação do Coro Juvenil da Direcção de Serviços de Expressões Artísticas, que passou a gerir os Cursos Livres em Artes, no Conservatório.

O Coro Juvenil da DSEA foi constituído em janeiro de 1991, pela Secretaria Regional de Educação e é constituído por 33 jovens com idades compreendidas entre os 13 e 18 anos. O seu repertório incide na música erudita, tradicional e ligeira cantando à capella, playback ou acompanhamento de piano/orquestra.

A direcção artística, desde a sua fundação, é da responsabilidade da maestrina e professora Zélia Maria Ferreira Gomes.