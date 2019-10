Centro Cultural John dos Passos recebe ‘Encontro com o Cinema’

O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, recebe o ‘Encontro com o Cinema’, no próximo dia 4 de Outubro, pelas 21h30.

Nesse dia, os amantes do cinema (e não só) podem ver ‘Foxtrot’, de Samuel Maoz, sendo este um filme dramático realizado e escrito por Samuel Maoz (‘Líbano’) que recebeu o Grande Prémio do Júri (Leão de Prata) no Festival de Cinema de Veneza em 2017 e que foi também vencedor de oito prémios Ophir da Academia de Cinema de Israel – entre eles, o de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Actor (Lior Ashkenazi) e Melhor Direcção de Fotografia (Giora Bejach).

Actores e ficha técnica

Lior Ashkenazi

Sarah Adler

Yonaton Shiray

Shira Haas

Dekel Adin

Realização - Samuel Maoz

Argumento - Samuel Maoz

Director de Fotografia - Giora Bejach

Música - Ophir Leibovitch, Amit Poznansky

Montagem - Arik Leibovitch, Guy Nemesh

Produção - Bord Cadre Films