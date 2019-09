Centro Cultural John dos Passos afirma-se enquanto espaço de cultura na Ponta do Sol

“O facto de termos tido, nestes 4 anos, mais de 101 mil pessoas no auditório do Centro Cultural John Dos Passos é a melhor forma de mantermos viva a memória deste autor e de contribuirmos para uma homenagem conjunta, partilhada pela comunidade e dinamizada através das inúmeras acções que aqui, neste espaço, tutelado pelo Governo Regional, têm vindo a ser desenvolvidas pelas entidades públicas mas, sobretudo, pelas Associações e agentes privados”.

A afirmação é da Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que esta manhã marcou presença na abertura do Congresso Internacional sobre a vida e obra deste escritor, um evento que, integrado nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, faz parte, ainda, da iniciativa “Ponta do Sol em Festa”.

Um Congresso que, simultaneamente, visa divulgar e valorizar a obra de John Dos Passos, “contribuindo para uma homenagem, mais do que merecida, a este tão notável vulto da literatura norte-americana, cujas raízes remontam, precisamente, ao concelho da Ponta do Sol”, assim como reforçar “a natural ligação da Região aos Estados Unidos da América, através de mais um denominador comum que nos une e que deve ser potenciado, para o futuro, quer do ponto de vista cultural, quer turístico e académico”, conforme vincou a governante.

Paula Cabaço que, na ocasião, sublinhou a importância desta homenagem a John dos Passos, tendo por base uma estratégia que, salvaguardando o património cultural regional, “afirma, ao mesmo tempo, os nossos bons exemplos que fizeram história no mundo, aproxima-nos da nossa Diáspora, potencia a descentralização das comemorações alusivas aos 600 Anos e valoriza o concelho da Ponta do Sol”.

Concelho onde, “a vários níveis e tanto do ponto de vista turístico quanto cultural, o Governo Regional tem vindo fortemente a apostar”, reforçou, lembrando que, a par da afirmação cultural que tem sido potenciada através da crescente dinâmica do Centro Cultural John dos Passos, as próprias celebrações dos 600 Anos têm concretizado inúmeras acções na Ponta do Sol, nomeadamente os Workshops “Na Cozinha dos Passos”, o projeto Madeira a Cantar, o Concurso do Prémio Literário John dos Passos, o Documentário “Portuguese in Hawaii” e, mais recentemente, em julho, o Concerto de Homenagem a John dos Passos. O mesmo que chega, esta noite, ao Largo da Restauração.

“Em colaboração e estreita parceria com as entidades locais e os agentes privados, o Governo Regional tem vindo a contribuir para a maior atratividade e visibilidade turística e cultural deste concelho e é, também, com o nosso apoio, que podem continuar a contar para que, juntos, continuemos a trabalhar em nome desta crescente afirmação, em muito enriquecida graças a uma estratégia governamental que privilegia os 11 concelhos, respeita as suas especificidades e sabe retirar, destas, o melhor partido”, rematou.

Acresce dizer que o evento “Ponta do Sol em Festa” - que arrancou no dia de ontem, com a inauguração do Espaço de Exposição para os artistas daquele concelho – termina amanhã, da melhor forma, com o anúncio do vencedor do Prémio John Dos Passos.