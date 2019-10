‘Casa da Luz’ recebe apresentação do livro ‘As Obras de Misericórdia no Apostolado Militar’

Na próxima quarta-feira, dia 23 de Outubro, dia litúrgico de S. João de Capistrano, Patrono dos Capelães das Forças Armadas, realiza-se o lançamento do livro ‘As Obras de Misericórdia no Apostolado Militar’, do Coronel Capelão António Francisco Gonçalves Simões.

O lançamento acontece, pelas 16 horas, na Casa da Luz, no Funchal.

O livro será apresentado pelo jornalista Manuel Gama.

Esta é uma sequência dos dois primeiros livros do autor ‘O Capelão Militar’ e o ‘Padre Capelão’ que abordou a assistência religiosa no Ultramar(1954-1975) prestada pelas Forças Armadas e de Segurança. O autor narra em primeira pessoa alguns dos acontecimentos e iniciativas que desempenhou nas suas missões no então ultramar português. O Padre António Simões prestou serviço no Ultramar(Angola(1968-1970) e Moçambique 1971-1973)) e nalgumas Unidades do Continente Português(1970-2OO2).

Este trabalho demonstra que os militares, além da sua missão de defesa da integridade do país, dos bens e das pessoas, da ordem publica, desempenhavam missões de paz, de conciliação, de cultura e protecção da natureza (exerciam as 14 obras de misericódia).

A entrada é gratuita.

Refira-se que, nesse dia, pelas 18 horas, será celebrada uma missa por todos os militares falecidos no Ultramar/1954-1975.