‘Casa-cheia’ no lançamento do livro ‘Traços de madeira - a arte de embutir’

“Esta é, acima de tudo, uma homenagem aos protagonistas da arte do embutir na Região, a todos os artistas que contribuíram, ao longo do tempo, para a sua criação e divulgação e, naturalmente, às Obras que, estando em lugares distintos e pertencendo a diferentes épocas e proprietários, aqui se reúnem, numa obra de extraordinário valor que vem valorizar, promover e divulgar, sem dúvida, o nosso património cultural imaterial”. A afirmação é da Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que, nesta tarde, marcou presença na cerimónia de apresentação pública do 2.º livro da Colecção ‘Cadernos de Campo’ do Museu Etnográfico da Madeira.

Colecção que, nascida em 2017 e visando a maior divulgação do “saber-fazer” e a maior valorização dos testemunhos que fazem parte do nosso património cultural imaterial – concretamente relacionados com as actividades artesanais tradicionais que fazem parte da nossa identidade e que devem, por isso mesmo, ser preservadas – baseia-se na recolha que foi sendo desenvolvida, ao longo dos últimos 20 anos, no âmbito da inventariação e contextualização das peças que integram o acervo deste Museu.

Elogiando o trabalho de toda a equipa envolvida na produção deste livro, que considera «de elevado rigor histórico e de grande sentido estético», a governante fez questão de frisar o papel pedagógico desta Obra, trabalho que, no seu entender, deve ser igualmente encarado como incentivo à preservação deste património, junto dos proprietários e de toda a população.

Acresce referir que, na ocasião, foi ainda inaugurada a exposição ‘Artefactos D’A Festa’, presépios tradicionais que integram uma mostra que estará patente ao público até 15 de Janeiro de 2019.