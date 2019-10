Camioneta mágica volta ao Fórum Madeira para ‘uma viagem inesquecível’

O teatro está de regresso à Camioneta Mágica do Fórum Madeira, no Funchal, com uma peça dirigida aos mais novos, a cargo do grupo de animação ‘Flow’.

Nos dias 26 e 27 de Outubro, às 11h30, as crianças e toda a família poderão apreciar ‘Uma viagem inesquecível’ no piso 0 do centro comercial, através de duas sessões de teatro gratuitas que prometem fazer as delícias de miúdos e graúdos.

A peça convida o público a entrar numa “alegre viagem pelo mundo da imaginação, através do teatro”, refere o Fórum Madeira, que aposta numa parceria denominada ‘A Camioneta vai ao teatro com a Flow, onde, para além das sessões de teatro, terá ‘sketches’ teatrais feitos por uma equipa 100% madeirense, e ainda muitas surpresas de Natal.