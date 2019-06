Câmara Pestana realiza arraial

A Casa de Saúde Câmara Pestana promove amanhã uma festa/ convívio em formato de arraial, o ‘Arraial Hospitaleiro’. O evento acontece uma vez por ano e tem como objectivo promover o convívio entre as utentes desta instituição e os seus familiares, de proporcionar “momentos de lazer e descontraídos e reavivar a suas próprias memórias”, assume a direcção. A animação está garantida a partir das 15h30. Antes, pelas 14h30 realiza-se uma missa no local.

No recinto haverá comes e bebes e animação musical com a Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha, com o grupo de Cantares da Casa de Saúde e com o cantor madeirense Márcio Amaro.