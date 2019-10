Câmara de Santa Cruz doa colecção de barro ao Museu Etnográfico por não poder cuidar

A Câmara Municipal de Santa Cruz decidiu doar a colecção de 19 imagens de barro do espólio do Padre Alfredo Vieira de Freitas, que tinha sido oferecido pela família ao Município e que se encontrava na Casa da Cultura - Quinta do Revoredo. Por falta de condições para a manter como devido, em reunião de câmara foi aprovado por unanimidade ceder este património ao Museu Etnográfico da Madeira, ficando agora esta instituição tutelada pelo Governo Regional encarregue da sua salvaguarda e divulgação. A oficialização transferência, através da assinatura de um contrato de doação, esta marcada para amanhã às 15 horas.

A colecção encontrava-se na Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Revoredo desde 1995, altura em que a família entregou a colecção à Câmara, livre de ónus, obrigações ou encargos. É composta por 19 figuras criadas em barro que constituem parte do espólio do padre/escritor Alfredo Vieira de Freitas e são de grande valor histórico, etnográfico e cultural, sublinha a autarquia.

“Compete ao Município preservar e manter em condições condignas a colecção e verificando, presentemente, que o referido espólio não se encontra nas melhores condições físicas e atmosféricas, nem possuindo meios técnicos e logísticos para mantê-lo acessível e conservado, com as exigências actuais de preservação a Autarquia decidiu doar a colecção de figurado de barro do Padre Alfredo Vieira de Freitas ao Museu Etnográfico da Madeira que actualmente possui o espaço físico e os meios técnicos ideais para assegurar sua manutenção, salvaguarda, catalogação e divulgação”, assumiu a autarquia, no texto que dá conta da decisão.