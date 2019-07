Cais do Carvão dedica serão cultural ao fado na próxima sexta-feira

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) prossegue, esta sexta-feira, dia 5 de Julho, com a dinamização do programa cultural anual definido para o Cais do Carvão, após a requalificação daquela infra-estrutura.

O Cais do Carvão irá acolher concertos gratuitos todos os meses, sendo que esta semana o tema será ‘Fado no Cais’.

Paralelamente, será promovido no local um programa de actividades ao longo da tarde.

O programa cultural terá assim início, pelas 16 horas, com um espectáculo de fantoches protagonizado pela Aquarela Teatro de Fantoches, grupo animado de artes performativas.

O primeiro momento musical está marcado para as 18h30 com a performance do grupo Fado das Quinas, um projecto musical madeirense que unifica vários estilos musicais.

O encerramento ficará a cargo de Lado Luso, pelas 20 horas, um projecto de Vânia Fernandes com o apoio dos músicos Lidiane Dualibi e Norberto Cruz.

Como vem sendo hábito, o recinto estará aberto ao público a partir das 14 horas, com a presença de artesãos e pequenos empreendedores locais. Este mês estarão representados a Lulu Brigadeiros Gourmet, Bubble Confeitaria & Café, Vilhoa Craft Beer, Madeira Pebbles, Oficina de Cerâmica Barro Cru e Fio de Seda.