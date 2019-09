Busto de Gandhi inaugurado quinta-feira na Avenida do Mar

Depois de Nelson Mandela, que conta desde o Verão passado com um momento escultórico na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, é a vez de outra figura da história da Humanidade ser homenageada numa das artérias principais do Funchal. Mahatma Gandhi, líder espiritual e activista dos direitos humanos indiano, a partir da próxima quinta-feira (5 de Setembro), um busto na dita avenida.

O local exacto é 1.º jardim ao lado do cais da cidade e a cerimónia de inauguração da estátua está agendada para as 11h30.

Na ocasião marcarão presença o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, bem como a embaixadora da Índia em Portugal, Nandini Singla.