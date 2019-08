Bryan Wilson conquistou o público nos EUA

O madeirense Bryan Wilson conquistou o público com a sua actuação na 105 festa do Santíssimo Sacramento de New Bedford, no estado de Massachusetts na América.

O evento junta cerca de 250 mil pessoas e é a maior celebração portuguesa que acontece nos Estados Unidos.

Durante quatro dias, os visitantes vão poder assistir a concertos de música, espectáculos de dança e experimentar pratos portugueses.

O festival realiza-se no Campo Madeira, o mesmo recinto que acolhe o festival há vários anos e que inclui um grande churrasco, uma latada e uma réplica de uma casa de Santana, para recriar o ambiente madeirense.