Bryan Wilson é o artista convidado para a festa promovida pela empresa Linha Funcional, que se realiza no próximo sábado, pelas 23 horas no Bar Taskaki, no Porto Santo. Além do cantor madeirense, a festa será animada pelo DJ Leche.

Bryan Wilson é a voz de temas como ‘Até a Noite Parar’ e ‘Happy People’.