‘Bem Longe Daqui’, do Teatro do Avesso, sobe amanhã, pelas 21h30, ao palco do Centro Cultural John dos Passos.

Os bilhetes estão disponíveis nos seguintes postos de venda: Lojas FLOW (Madeira Shopping, Forum Madeira e La vie) e no Centro Cultural John dos Passos.

Os interessados em obter mais informações podem fazê-lo através do número 963355528 ou do email [email protected]

A peça decorre até ao dia 29 de Junho, sábado.