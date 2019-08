Belmond Reid’s Palace acolhe ‘Wellness Weekend’

O Belmond Reid’s Palace recebe, de 30 de Agosto a 1 de Setembro, a segunda edição do ‘Wellness Weekend’. O que significa que os hóspedes e, até mesmo, os participantes do exterior terão uma oportunidade única de desfrutar das melhores experiências de saúde e bem-estar.

Este evento promete melhorar o físico, a mente e a alma através de masterclasses, workshops e actividades. Ao longo de três dias, os participantes poderão aprender a preparar deliciosos sumos detox, meditar e, até mesmo, a dominar a arte do equilíbrio, numa aula de ‘stand-up paddle boarding’.

A oferta gastronómica também não foi esquecida, sendo que, de forma a complementar este fim de semana, a equipa de cozinha do Belmond Reid’s Palace criou um menu exclusivo, repleto de opções frescas e energéticas. A salada de quinoa com sementes, frutos e requeijão ou o hambúrguer de grão com legumes grelhados, são apenas algumas das sugestões que estarão disponíveis no ‘Cocktail Bar’ ou no ‘Pool Terrace’.

Para a edição deste ano, a novidade passa também pela abertura prolongada do ‘The Spa’, sendo que no domingo, dia 1 de Setembro, estará de portas abertas até às 22 horas, onde irá disponibilizar uma tentadora gama de terapias exclusivas combinando óleos e ingredientes naturais, bem como variadas técnicas de massagem para restaurar o equilíbrio natural do corpo e do rosto. Para esta noite especial, foram criados dois pacotes que incluem o acesso ao jacuzzi, sauna, massagens faciais e corporais.

Para uma consulta detalhada do programa, os interessados poderão consultar o programa completo disponível no site do hotel ou no evento criado no Facebook.

Qualquer uma destas actividades é gratuita para os hóspedes do hotel, sendo que para os participantes externos tem o custo de 20 euros por pessoa. Refira-se que as reservas podem ser efectuadas através do 291 717171 ou mediante o endereço de e-mail [email protected]