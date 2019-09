Banda Municipal do Funchal anima Jardins do Lido a 14 de Setembro

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses promove, no próximo dia 14 de Setembro (sábado), pelas 18 horas, uma apresentação musical, nos Jardins do Lido.

Os artistas convidam toda a toda a população residente e visitante para assistir ao concerto e desfrutar de um final de tarde musical, em família.

A Filarmónica Artistas Funchalenses foi fundada em 18 de Fevereiro de 1850, por Manuel de Nóbrega, com um grupo de outros artífices, para a aprendizagem, execução e divulgação da arte musical e ocupação dos tempos livres.

A sua história corre como que em paralelo c, para a qual sempre deu o seu contributo, quer na própria Região, abrilhantado os arraiais da nossa ilha, quer no exterior, com diversas participações em território português e no estrangeiro.

Nos últimos 20 anos, prosseguiu o objectivo de elevar cada vez mais o seu nível musical e artístico, tendo apresentado dezenas de concertos, temáticos e gratuitos, em diversos locais, abrangendo a população residente e, paralelamente, promovendo o destino Madeira junto dos turistas.

A actuação conjunta da Banda Municipal do Funchal com alguns artistas madeirenses, iniciada nos últimos anos, tem contribuído para refrescar o conceito de banda filarmónica, adaptando-o a um novo tempo e promover a presença de novos públicos, mas também para a manifestação de simpatia e muito agrado por parte dos turistas que assistem aos concertos.