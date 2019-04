Antiga Alfândega do Funchal ‘dá-se a ver’

Decorreu da passada sexta feira, dia 29 de Março, uma visita guiada à antiga Alfândega do Funchal. A iniciativa insere-se no âmbito do projecto cultural ‘DAR a Ver’, desenvolvido pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura através da Direcção Regional da Cultura.

A visita, que foi orientada pelo Director de Serviços de Museus e Património Cultural, Francisco Clode, deu a conhecer ao vasto público que aderiu à iniciativa, os diversos espaços do edifício da antiga Alfândega do Funchal (Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira), relevando o seu grande interesse ao nível do património cultural existente na Região.