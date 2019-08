André Sarbib leva jazz ao ‘Il Basilico’

Nos sábados de Agosto, o ‘Il Basilico’, restaurante do grupo PortoBay, localizado junto à promenade do Lido, recebe um dos mais prestigiados músicos do jazz português.

Pianista do reconhecido músico e compositor brasileiro Ivan Lins, a carreira de André Sarbib é marcada por participações com nomes conceituados do jazz internacional. Joe Lovano, Barry Altschul, Carles Benavente, Carlos Carli, Jorge Pardo, Javier Colina, Joaquin Chacón, Paulo de Carvalho, Rão Kyao e António Serrano são alguns dos artistas com quem já trabalhou.

As actuações no ‘Il Basilico’ terão início às 20 horas e, durante o mês de Agosto, André Sarbib tem várias actuações marcadas no resort Vila Porto Mare.

Para quem não sabe, o ‘Il Basilico’ é um restaurante de inspiração italiana. Serve almoços e jantares ‘à la carte’, quer no interior quer na acolhedora e solarenga esplanada de madeira, junto aos jardins da promenade do Lido.