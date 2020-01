Amanhã há cantares e Bolo Rei na Ribeira Brava

É já amanhã que a Ribeira Brava recebe o evento anual do ‘Cantar de Reis’ do município. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal da Ribeira Brava, tem inicio marcado para as 16 horas na frente mar da vila, onde normalmente se concentra o maior ponto de comércio daquela localidade.

Este é o “culminar das festividades natalícias que por mais um ano consecutivo trouxeram milhares de pessoas e ajudaram assim a dinamizar o comércio e as tradições locais, promovendo deste modo o município no plano cultural”, refere fonte da autarquia, que faz um balanço “positivo” das comemorações de Natal.

Ao todo irão actuar nove grupos regionais: os grupos de reis da Casa do Povo da Ribeira Brava, da Casa do Povo da Serra de Água, da Casa do Povo de Campanário, bem como o da Universidade Sénior da Ribeira Brava, da Casa do Povo do Curral das Freiras, Madalena do Mar. Também o Grupo Folclórico e Etnográfico da Boa Nova, a Casa do Povo da Boaventura, o Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha e Grupo Folclórico da Ribeira Brava.

Durante o evento será ainda distribuido Bolo Rei pelas pessoas presentes, um costume que a autarquia vai introduzir este ano, deixando o repto “para que no futuro se desenvolvam parcerias que potenciem ainda mais esta tradição”, à imagem “do que já é feito com as instituições culturais do município”.

Motivos não faltam para uma visita à ‘vila Visconde’.