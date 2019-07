Alunos do Conservatório participam em festival de teatro no Porto

Entre os dias 5 e 13 de Julho, 12 alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Artes do Espectáculo – Interpretação (teatro) do Conservatório, Escola das Artes da Madeira, participam no ‘Festival Set’ (Semana de Escolas de Teatro).

Um festival de teatro, que irá reunir mais de 20 participantes vindos de escolas de teatro de todo o país, na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE), no Porto.

“Os alunos do Conservatório participam neste festival, tendo acesso a verdadeiras experiências de formação em contexto de trabalho, realizando actividades como montagem e desmontagem de espectáculos, assim como logística de bilheteira, divulgando o festival através da realização de performances de rua”, realça uma nota daquela instituição.

Nesta décima edição, este encontro tem resultado “numa actividade extremamente profícua e impulsionadora de encontros improváveis”, como refere a professora que os acompanha, Alexandrina Alves, que é também júri convidada neste festival.

Ainda neste festival participam dois alunos do Conservatório do mesmo curso a realizar a residência artística, denominada de ‘Primeiro ato’, com o colectivo ‘SillySeason’. Esta residência tem representando as áreas da interpretação, produção e cenografia. Este espectáculo será posteriormente apresentado na Praça dos Poveiros, na cidade do Porto.