Alexandra canta Amália esta noite no Baltazar Dias

Alexandra actua esta noite no Teatro Municipal Baltazar Dias, e não no Centro de Congressos da Madeira, como por erro foi referido. O espectáculo de homenagem a Amália tem início pelas 21 horas. Realiza-se no âmbito da iniciativa ‘Fado Funchal’ e é uma co-produção com a Câmara Municipal do Funchal.

Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro. Custam 15 euros por pessoa.

Neste espectáculo Alexandra passa por vários dos temas marcaram a carreira de Amália num formato que conta também com momento de dança. Além de Alexandra sobem ao palco os músicos Pedro Marques (guitarra portuguesa), Emanuel Faria (guitarra clássica) e Miguel Marques (viola baixo) e os bailarinos Juliana Andrade e Nuno Velosa.