Akoustic Junkies em concerto no DTOX

No próximo sábado, na madrugada de 30 de Novembro para 1 de Dezembro, pela 01h00, os madeirenses Akoustic Junkies sobem ao palco do clube nocturno DTOX para um concerto de puro rock, com ênfase em muitos sucessos dos anos 90.

Para além dos originais da banda, alguns deles lançados este ano, no alinhamento deste concerto estão incluídos ‘covers’ bem conhecidos do público de artistas, como Alice in Chains, Franz Ferdinand, Nirvana, Offspring, Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Soundgarden, The Doors, entre outros.