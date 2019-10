Actor que vai interpretar Peter Francisco “impressionado” com história portuguesa

O actor Brian Patrick Wade, que vai interpretar o herói português da revolução americana Peter Francisco no filme “Luso”, ficou “impressionado” com a cultura e história de Portugal, que visitou várias vezes para preparar o papel.

“Apaixonei-me pela história e por este personagem e embarquei numa viagem de aprendizagem sobre a cultura portuguesa e a sua herança”, disse à Lusa o actor norte-americano, conhecido pelas séries Generation Kill, Teen Wolf e Agents of S.H.I.E.L.D. “Este é um papel importante não apenas na cultura e história americanas, mas também portuguesas”, sublinhou.

Para interpretar Peter Francisco no filme independente, Brian Patrick Wade vai ganhar algum peso, já que uma das características mais notórias do herói português era a sua estatura impressionante, 1,98m e 118 quilos.

“Serei um gigante de Hollywood, não um gigante da vida real”, notou o actor, de 41 anos, que tem a mesma altura que o soldado da guerra revolucionária que viveu entre 1760 e 1831.

Antes de travar conhecimento com o criador do projecto, Travis Bowman, que é trineto de Peter Francisco, Brian Patrick Wade “não sabia nada sobre os portugueses”, reconheceu.

“Fui a Portugal várias vezes para mergulhar na cultura, conhecer os Açores e a Madeira”, explicou. “Não fazia ideia de quão belo é o país e como várias partes são tão diferentes umas das outras, um pouco como acontece com a Califórnia”, acrescentou.

Numa das viagens de trabalho, Brian Patrick Wade jantou com Duarte Pio, Duque de Bragança, e ficou “impressionado” com a “riqueza” da história de Portugal e o facto de que “toda a gente parece ter orgulho dela”.

“A cultura portuguesa é única, muito unida. Mesmo fora do país, os portugueses encontram-se sempre uns aos outros e cuidam uns dos outros”, considerou.

O actor afirmou que se trata de “uma cultura muito acolhedora”, que o recebeu bem, e sentiu que “em Portugal é como se todos fossem uma grande família”.

As filmagens de Luso vão passar por várias localizações em Portugal, incluindo o Castelo de Almourol em Santarém, o Terreiro do Paço em Lisboa e porções dos Açores e Madeira, estando marcadas para o início de 2020.

O filme contará a história verdadeira de Pedro Francisco Machado, nascido em 1760 em Porto Judeu, nos Açores, de onde foi raptado aos cinco anos quando brincava com a irmã e levado para o estado da Virginia, nos Estados Unidos, onde seria abandonado sozinho e sem falar inglês.

Aos 16 anos, alistou-se no 10º regimento da Virginia para lutar na Guerra Revolucionária e tornou-se notório pela sua estatura e bravura como soldado, sendo fundamental em grandes batalhas como Camden em 1780 e Guilford Courthouse em 1781.

Com o nome adaptado para Peter Francisco, recebeu do General Lafayette a alcunha de Luso, por ser proveniente da região outrora conhecida como Lusitânia.

George Washington, o primeiro presidente norte-americano, disse que sem Peter Francisco os Estados Unidos poderiam ter perdido a guerra da revolução contra os britânicos, uma citação inscrita no monumento erigido em honra do português em New Bedford, Massachussetts. “É verdadeiramente um exército de um homem só”, disse o presidente, que mandara fazer uma espada de 1,80m de propósito para ele.

O filme abordará também a paixão de Peter Francisco por Susannah Anderson, com quem casou em 1784 apesar da oposição da sua família, que queria vê-la casada com um homem abastado.

O papel de Susannah ainda não foi entregue, mas Brian Patrick Wade terá no elenco a companhia de Daniela Ruah, Sónia Braga, Fredy Costa e Diogo Morgado, que será também o realizador da película.

O filme é independente e tem um orçamento de 15 milhões de dólares (13,5 milhões de euros), cuja maior parte será financiada pelo City National Bank, em Beverly Hills, alavancando os vários incentivos fiscais a que a produção terá acesso.

A equipa de produção é composta por Travis Bowman, Chris Cates e Leah Allen, com lançamento internacional previsto para 2022.

Vários estados norte-americanos assinalam o Dia de Peter Francisco a 15 de Março, aniversário da Batalha de Guilford Courthouse, em Greensboro, em que o “gigante” açoriano matou 11 soldados britânicos e quase morreu dos ferimentos sofridos.