11 propostas de animação na Madeira no Roteiro desta quinta-feira

Cinema – Estreias

Estreiam nos cinemas do Funchal o filme de fantasia e acção ‘Alladin’, adaptação em imagem real do clássico da Disney, a fita de terror ‘BrightBurn - O Filho do Mal’ e a película de cowboys ‘Billy the Kid: A Lenda’.

‘Martha Telles - Documentário sobre a vida e obra da artista madeirense’

Campus da Penteada recebe, pelas 10h30, a exibição do de ‘Martha Telles - Documentário sobre a vida e obra da artista madeirense’. Após a apresentação segue-se um debate sobre o património audiovisual e a sua relevância na preservação da memória de artistas regionais, com a presença de David Atouguia, Carlos Valente, Isabel Santa Clara, Márcia Sousa e Duarte Encarnação.

Teatro: ‘Histórias e lendas com e sem emendas’

Espectáculo de teatro ‘Histórias e lendas com e sem emendas’, do TEF, no Fórum Machico, às 15 e 21 horas, com entrada livre.

Exibição de ‘9 Meses de Inverno e 3 de Inferno’

Numa organização do Observatório Oceânico da Madeira, o Tecnopólo acolhe segundo dia de exibição de filmes que integraram a edição de 2018 do festival CineEco Seia. Pelas 18h30 será exibida a fita ‘9 Meses de Inverno e 3 de Inferno’.

‘Fica na Cidade’- concertos

Último dia do ‘Fica na Cidade’ em quatro palcos. Na Praça Amarela há Delta Blues Riders e Nuno & The End (20h30 às 23h30), no Largo do Chafariz poderá contar com o concerto de Ma Finga (18 às 20 horas), pela Rua da Carreira ecoam as vozes de Cristina Barbosa e Vítor Abreu (19h30 às 21h30), e na Zona Velha toca o grupo Xarabanda (19h30 às 21h30).

Espectáculo ‘It Takes Two’

Novo Jantar-espectáculo ‘It Takes Two’ no Restaurante Bahia, com duetos de João Geraldo, Vânia Fernandes, Tiago Sena, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo e Sofia Almeida.

‘Dr. Why Madeira’

Noite do popular videojogo ‘Dr. Why Madeira’ no Décio Lounge Bar, a partir das 20h30, no Centro Comercial da Matur, Machico.

Animação em São Roque do Faial

A Casa do Povo de São Roque do Faial organiza, até dia 26, na freguesia de São Roque do Faial, o IX Festival da Truta/ Rota da Sidra/ XXVI Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana.

‘A Cerveja Artesanal em 7 Harmonias’

Evento gastronómico ‘A Cerveja Artesanal em 7 Harmonias’, parceria entre a unidade hoteleira e a Vilhoa - Craft Beer Dealers. Para degustar de quinta-feira a sábado, no Caniçal, a partir das 19h45.

Encontro de Bandas Filarmónicas

Arranca o XXXVI Encontro de Bandas Filarmónicas da RAM, que decorre até domingo.

Eco Bar – música

‘World Music’ no Mini Eco Bar, com Nuno Jacinto.